Falické symboly ozdobily nespočet silničních výmolů, které podle místních nikdo neřešil více než rok. Stačilo při tom pár penisů a městská rada se jala konat, aby díry i s obrázky zakryla. „Tomu říkám síla pindíka,“ komentoval to jeden z obyvatelů Brad Nicholson, podle nějž se díry v silnici začaly tvořit už před dvěma lety, ale až někdy před rokem začaly být seriózním problémem. Kdo však penisy nakreslil, to neví. „Bylo ale načase, aby se ten problém začal řešit.

