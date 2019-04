tsc, Novinky

Od počátku vyšetřování případu podivného nálezu úřad šerifa operoval s možností, že noha spadla do lesa z oblohy. Šerifovi zástupci proto kontaktovali nedaleké letiště, kde jim sdělili, že v neděli tam s padákem opravdu jeden muž s umělou nohou skákal.

Ukázalo se, že parašutista jménem Dion (úřady jeho příjmení nezveřejnily), ztratil svou umělou nohu krátce poté, co vyskočil z letadla. Protéza se mezi stromy zřítila z výšky zhruba tří kilometrů

Předávání protézy jejímu majiteli

FOTO: Sonoma Sheriff

Policisté Diona kontaktovali a ten si v úterý přijel nohu v hodnotě 15 tisíc dolarů (zhruba 345 tisíc korun) na policejní stanici vyzvednout. Policistům s notnou dávkou černého humoru vysvětlil, že to není poprvé, co ztratil nohu při seskoku. Jenže tehdy to byla noha pravá. Dion podotkl, že už může tvrdit, že při skákání ztratil obě dvě nohy.

Parašutista, kterého ani vážná nehoda neodradila od celoživotní vášně, byl hlavně rád, že protéza nikoho nebo něco netrefila. Policistům slíbil, že si nohu příště lépe připevní a ti mu na oplátku popřáli hodně štěstí do dalších seskoků.