tcs, Novinky

Minulé pondělí zbývalo ambulanci ještě zhruba dvacet minut cesty do nemocnice Lakeside. Pacient v sanitce na tom nebyl dobře. Jeho srdeční frekvence dosahovala 200 tepů za minutu. Právě v tu chvíli vjela sanitka do výmolu a citelně sebou trhla.

Po nárazu se pacientův tep vrátil do normálu, muž dorazil v pořádku do nemocnice, odkud byl následujícího dne propuštěn do domácího léčení. Jak by to dopadlo nebýt výmolu, není jisté. Pacientovy šance na přežití by však byly nižší.

Místo elektrického šoku



„Je to vzácný fenomén, ale je dobře popsaný,“ vysvětlil místní televizi 6News, která o události informovala, kardiolog Andrew Goldsweig. Jedním ze způsobů, jak léčit tachykardii, tedy nadměrečný srdečný tep, jsou elektrické šoky. „V tomto případě je nahradila díra v silnici,“ dodal Goldsweig a poukázal na případ ze sedmdesátých let, kdy se pacientovi vrátil tep do normálu poté, co sanitka přejela vysokou rychlostí přes retardér.

Šéf hasičů a záchranářů odmítl sdělit, kde se díra, která zachránila muži život, nachází, protože by to prý mohlo narušit pacientovo soukromí. Šťastný Nebrasčan dle svých přátel uvedl, že odteď se na silniční výmoly bude dívat trochu jinak.