Iwamoto vyplul 24. února z Kalifornie a v sobotu na své dvanáctimetrové plachetnici dorazil do přístavu Fukušima. Na palubě s ním byl americký mořeplavec Doug Smith, který Japonci pomáhal verbálně - poskytoval mu například informace o směru větru.

Přeplutí Tichého oceánu se Iwamotovi podařilo až napodruhé. Pokusil se o to už před šesti lety, avšak tehdy plavbu musel rychle ukončit, když s lodí narazil do velryby.

NOTE to #SanDiego media!! Blind sailor Hiro Iwamoto has arrived in Japan!! He made it! pic.twitter.com/7Y4N8Fgy3N