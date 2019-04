tcs, Novinky

Jedním z dělníků, který vyčerpaného psa zachránil, byl Vitisak Payalaw, který se o nezvyklý příběh podělil na Facebooku. „V pátek jsme našli psa, který se snažil doplavat na naši plošinu. Moře bylo klidné, a tak jsme jasně mohli vidět jeho hlavu nad vodou,“ uvedl pracovník ropné plošiny.

Pes se dostal až k ní, nahoru by ale sám vyšplhat nedokázal. Bylo na dělnících, aby rychle přišli na způsob, jak zvíře dostat do bezpečí. Počasí se totiž začalo zhoršovat a větší vlny by vyčerpaného psa nemilosrdně smetly do moře. Nakonec pomohla jednoduchá smyčka z obyčejného lana, pomocí které psa vytáhli nahoru.

Vděčné zvíře okamžitě dostalo nažrat a napít. Dělníci mu postavili klec, kde psovi zřídili improvizovaný pelíšek. Bylo jasné, že na plošině pes příliš dlouho zůstat nemůže, tamní prostředí není pro zvířata zrovna přívětivé.

Na pevninu na palubě tankeru



V neděli však měl k plošině dorazit tanker. A tak se brzy dohodlo, že spolu s nákladem ropy poveze i jednoho čtyřnohého pasažéra. Dva dny, které pes na plošině strávil, mu viditelně prospěly. Suché místo na spaní, dostatek žrádla a vody a přívětivé jednání lidí udělalo z vyčerpané trosky spokojeného psa.

Jakmile v deset večer místního času dorazila loď, pes byl na její palubu přenesen za pomoci jeřábu i s klecí. Na souš se dostal bezpečně a bez problémů a nyní je v péči respektovaného útulku, který spravuje organizace Watchdog Thailand. Veterináři zjistili, že pes je zdravý jako ryba.

Za pouhé dva dny pes viditelně pookřál.

Jak se však zvíře na moře dostalo, nikdo neví. Není jasné ani to, zda jde o toulavého psa, nebo má někde majitele. Payalaw považuje za nejpravděpodobnější, že byl pes shozen nebo spadl z některé z rybářských lodí.