Šestidenní Marathon Des Sables (Písečný maraton), jak se v originále závod pořádaný od roku 1986 v Maroku jmenuje, měří 251 kilometrů a patří k nejtěžším na světě.

Jeho 33. ročníku se kromě běžců zúčastnil i pes, který se k závodníkům přidal během druhé etapy. Kromě ní absolvoval mimo jiné i nejnáročnější den závodu, kdy porce zdolané vzdálenosti přesahuje 90 kilometrů.

Cactus the finisher 🏅🐕🌵 He made it! He’s the first dog to run the MDS 👏💪 He did great on today’s 42 km stage 😃 Who’s a good boy? 🐶 #MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/5MmFtyESRN

Zatímco 800 závodníků mělo limit při nejdelší etapě 31 hodin, Kaktus do cíle doběhl zhruba za třetinu času a umístil se v první stovce. Po 25 kilometrech etapy se zdálo, že na psa přišla krize. Zvracel a musel si na půl hodiny odpočinout ve stínu. Po lehkém osvěžení se však znovu vydal na cestu a v cíli si dal ještě několik kilometrů na vyběhání.

„Běžel jako stroj, držel jsem se jeho stop, protože určitě znal nejlepší trasu,” říká o psovi, který se dočkal i medaile, londýnský závodník Theo Holzapfel.

Kaktus v noci přespával společně se závodníky, občerstvoval se vodou na kontrolních bodech a když přišel hlad, závodníci i pořadatelé vždycky našli něco na zub. Jeho promenádování s medailí mezi závodníky téměř naznačovalo, jako by si uvědomoval, že je součástí závodu.

Cactus is going home 🤗🏅😍

After joining the adventure of the 34th MDS, his owners came to bring him home 😃

It was an emotional moment, thank you for all the support ❤️😊#MDS2019 #MARATHONDESSABLES #CactusTheMdsDog pic.twitter.com/nuPtjcR94o