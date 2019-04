tcs, Novinky

Ještě před dvaceti lety byla kvůli zranění páteře upoutána na invalidní vozík, před čtrnácti lety jí zemřel manžel a před třemi lety si řekla, že si chce života užívat naplno. I proto se Betty Bromageová rozhodla oslavit svoje devadesátiny ve velkém stylu.

V úterý se nechala připoutat na křídlo letadla a vystoupala s nám až do výšky okolo 365 metrů. „Lidé mého věku jsou dobří ve vyjmenovávání toho, co všechno nemůžou. Ale pro mě je věk jenom číslo, nemůžete prostě jenom sedět a litovat se,“ uvedla Bromageová, pro kterou to byl už čtvrtý výlet na křídlech v životě.

Oslavy narozenin budou pokračovat tento měsíc, kdy se Britka projede na nejdelší a nejrychlejší zipline dráze Evropy ve velšském parku Snowdonia. Zipline měří více než 1,5 kilometru a lze na ní dosáhnout rychlosti až 160 kilometrů v hodině. „Spousta lidí mi říká, že bych měla zvolnit, ale to je blbost. Nesnáším lidi, co mi říkají, že něco nesmím,“ uvedla čiperná stařenka.

Baví se a vybírá peníze pro své spolubydlící



Adrenalinové výlety ale Bromageová nepodniká jen pro své pobavení. Její kousky přitahují pozornost a důchodkyně proto vybírá peníze na charitu či třeba na leteckou záchrannou službu. Nejnovějším cílem je teď vybrat 10 tisíc liber (zhruba 297 tisíc korun) pro domov důchodců v Cheltenhamu, kde spolu s dalšími šesti lidmi ve věku od 87 do 93 let žije.

Betty má ještě jeden životní cíl. Až do roku 2018 byla nejstarší ženou, která kdy připoutaná na křídle letěla. Rekord jí však loni uzmula jednadevadesátiletá Australanka Norma Howardová. „Napsala jsem té dámě: ‚Dobrá práce, ale vypálilas mi rybník!‘ Teď budu muset čekat do 92, abych ji porazila. Ale aspoň mám důvod pokračovat,“ dodala stařenka s jiskrou v očích a věčným úsměvem na tváři.