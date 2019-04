Kristýna Léblová, kk, Novinky

Cukráři vyráběli zmrzlinu přímo na místě ve speciálních strojích. Směs si ovšem uvařili doma tak, aby nikdo nemohl „prokouknout“ postup jejich tajných receptů. „Zmrzlina by měla splňovat všechna nejpřísnější kritéria. Je hodnocena samozřejmě podle chuti, konzistence a krémovosti, dále také nápaditosti a receptury a v neposlední řadě podle vzhledu, jak působí ve vitríně,“ vysvětlil pořadatel akce Martin Hvězda s tím, že porota se skládala z pěti odborníků.

Zmrzlináři vyráběli své výtvory před zraky odborných porotců.

FOTO: Novinky

Málokoho by napadlo spojit chuť jogurtu, malin a nakonec i špenátu. Cukrář Jan Moučka na tuto kombinaci vsadil, přestože špenátový piškot byl na jogurtové zmrzlině potírané malinami pouze jako zdobení. „Je to starý recept, který jsem používal před pětadvaceti lety, kdy jsem se cukrařině začal věnovat. Nyní jsem ho vlastně tak trošku oprášil,“ svěřil Novinkám Moučka.

Citronová tráva

To Božena Dvořáková zkoušela vyváženost chutí manga a kokosu stylem pokus omyl. Nakonec přišla na to, že chuť kokosového cukru, který je nahořklý, zjemní až citronová tráva. „Je to moje vlastní receptura. Zkoušela jsem toho hodně. Chtěla jsem něco s mangem, co bude chutnat, protože mám mango ráda. Aby k tomu něco dobře ladilo, vyzkoušela jsem nějaké varianty a kokos byl prostě nejlepší,“ svěřila mladá cukrářka.

Z jednadvaceti soutěžících mohou ale na zářijové mistrovství Evropy do Itálie jen dva nejlepší. V tomto klání zvítězil Mikuláš Bubík s příchutí malinový sorbet s pistáciovou variací a druhé místo získala Martina Březinová s příchutí letní hruška.

Za dva týdny proběhne ještě jedno kolo, a to na Moravě. Za Českou republiku tak pojedou dohromady čtyři zmrzlináři.

Na mistrovství budou Česko reprezentovat Mikuláš Bubík a Martina Březinová.

FOTO: archiv Gelato Challenge Festival, Novinky