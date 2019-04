Michael Polák, Právo

Napořád mu už ovšem zůstane jeden důležitý primát. Charlie je průkopníkem mezi služebními psy u profesionálních hasičů. Když se v roce 2008 narodil, neměli profesionální hasiči v Česku žádné kynology ani psy, využívali jen psovody jiných organizací. Se čtyřnohými parťáky do té doby pracovali výlučně dobrovolní hasiči a profesionální jednotka v severomoravském Hlučíně, k níž ovšem byli psovodi převedeni organizační změnou z armády.

„Ani dnes tabulkové místo kynologa u profesionálních hasičů s výjimkou Hlučína neexistuje. V Česku je nás už ale asi 12 profesionálních hasičů, kteří se nad rámec své základní práce věnujeme ještě kynologii a naši psi jsou vedení jako služební psi,“ potvrdil Právu nadstrážmistr Pavel Málek, páníček a majitel Charlieho a také člen profesionální jednotky v Turnově na Semilsku.

Šikovný Charlie je specialistou na vyhledávání osob v sutinách. Svůj první sutinový atest získal v roce 2012 a později ho ještě třikrát obhájil. Atestovaný je i na plošné pátrání po osobách v terénu. „Až mu v listopadu vyprší poslední sutinový atest, smlouva u profesionálních hasičů mu bude ukončena,“ upozorňuje mluvčí hasičů na Liberecku Zdeňka Štrauchová.

Pes stále trénuje naplno



Charlieho čeká služební důchod, ale mnoho se pro něj nezmění. Od začátku žije u Pavla Málka doma v Turnově, odsud jezdí na výjezdy a tady také zůstane. I když už mu do důchodu chybějí jen měsíce, pořád trénuje a udržuje se v kondici. Tréninky teď nejčastěji absolvuje s mladou fenkou Yetti, která by se měla stát jeho nástupkyní.

„Charlie bude pořád trénovat dál, dokud to půjde. Baví ho to a nezáleží na tom, že už nebude ve službě a nebude nasazený do ostré akce,“ líčí Pavel Málek. „Věřím tomu, že by další sutinový atest ještě zvládl. Běhá pořád skvostně, ale přijde mi už zbytečné ho vystavovat stresu, a tak už bude cvičit jen pro radost,“ uzavírá turnovský profesionální hasič.