Zatím není jasné, co smrt osmimetrové samice vorvaně obrovského způsobilo, podle biologů ale mohla uhynout právě kvůli obrovskému množství plastu v trávicím traktu.

Samice byla ve vysokém stupni březosti, spolu s ní uhynulo i dvoumetrové mládě.

World Wildlife Foundation sounding alarm over plastics in the Mediterranean Sea after a sperm whale was found dead off Sardinia with nearly 50 pounds of plastic in its belly. https://t.co/eRtp6PhtuB pic.twitter.com/rRpSUWshaZ