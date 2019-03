nčs, Novinky

Incident se odehrál ve městě Lawrence ve státě Kansas v květnu loňského roku. Video bylo zveřejněno tento týden, kdy soud řeší vinu a chování všech zúčastněných. Verdikt by měl být příští týden.

Policejní auto při incidentu zastavilo Lewise, který se dopustil přestupku, protože jel nepřipoutaný. Když policista McCann vystoupil a požadoval po řidiči doklady, začala hádka.

Sakra, já ho střelila. Brindley Bloodová

Pětatřicetiletý Lewis si stěžoval, že ho policie zastavuje kvůli takové banalitě. Strážník však trval na svém a klidným hlasem pokračoval v řešení přestupku.

Místo taseru kulka



Situace vygradovala do fáze, kdy McCann vyzval Lewise, aby vystoupil z auta. To však řidič odmítl, a tak policista použil donucovacích prostředků. Oba se dostali do potyčky, v níž měl ovšem Lewis nad policistou navrch.

V tu chvíli se na pomoc svému kolegovi vydala začínající policistka Brindley Bloodová, jež sahala pro elektrický paralyzér (taser), kterým chtěla výtržníka ochromit. Místo toho však omylem vytasila služební zbraň a z bezprostřední blízkosti střelila Lewise do zad.

Podle záběrů z kamery policejního auta si svůj omyl ihned uvědomila se slovy: „Sakra, já ho střelila.”

Lewis utrpěl zranění, naštěstí však nebyla fatální. Přesto byla Bloodová poslána na placenou dovolenou a začalo vyšetřování.

Rozhodne se na konci týdne



Řidič, který nebyl ozbrojený a dopustil se přestupku v podobě jízdy bez připoutání, čelí navíc obvinění z napadení policisty.

Elektrický paralyzér – ilustrační foto

FOTO: Profimedia.cz

Soudkyně Kittelová, která má případ na starosti, nyní zvažuje, jak celou situaci vyhodnotit. Právníci policistky zdůrazňují, že Bloodová se nechovala bezohledně, pouze udělala nechtěnou chybu a její stíhání by mělo být zastaveno.

Naopak právnička postřeleného Lewise poukazuje na to, že incident byl vyvolán zbytečně a dalo se mu předejít. Rovněž podle ní vyvolává obavy chování policistů, kteří by měli používat pouze takovou sílu, jaká je vzhledem k situaci opravdu nezbytná.

Rozsudek by měl být znám podle serveru Daily Mail na konci týdne.