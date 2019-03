Mistrovství v netradiční dovednosti se koná ve francouzském Dunkerku. Cílem soutěžících je co nejpřesněji napodobit skřeky racků.

Obliba akce stále roste. Zájem za léta konaní nabyl takových rozměrů, že nejdříve musí být uspořádáno jakési předkolo a jen ti nejnadanější imitátoři se poté utkají ve finále.

Kromě rozhodčích jsou do hodnocení zapojeni i přihlížející diváci, kteří oceňují výkony soutěžících pochvalnými skřeky.

The "crazy" and eccentric Dunkirk carnival "seagull's cry" (cri de la mouette) contest has a new winnerhttps://t.co/oFEtHUoPGn pic.twitter.com/HoxA3PSr2X