Indové chtěli zachránit medvěda, ten se jim vytrhl a napadl lesníka

Odchytit a odvézt zpět do lesa. To byl jednoduchý plán, který měli indičtí ochranáři s medvědem pyskatým, který se zatoulal do blízkosti vodní nádrže. Jenže zvíře se utrhlo z lan a napadlo jednoho z lesníků, který nestihl utéct.