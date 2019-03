nčs, Novinky

Žil klasickým životem nepříliš úspěšného muže, chodil na směny do továrny, kde pracoval 24 let a sem tam si vsadil tiket do loterie s vidinou šance na lepší život.

Když mu mobilní aplikace zobrazila upozornění o výhře, nejdřív nevěřil vlastním očím. Zprávu si musel přečíst několikrát, aby opravdu uvěřil tomu, že se stal jediným výhercem pohádkového jackpotu.

Šetřit výherce rozhodně nehodlá.

S výhrou se nejdříve svěřil rodičům a to, že je nyní miliardář, nezapomněl předhodit i bývalé manželce, se kterou se před třemi lety rozvedl a dodnes jí venčí psy.

Ta se však zprávou rozhodit nenechala a serveru Daily Mail se svěřila, že z nabytého bohatství bývalého manžela nechce vidět ani penny.

Výhra mě změní



Goodchild, který vyhrál celkově 71 057 439 liber (asi 2,1 miliardy korun), nyní plánuje cestovat po světě, užívat si a hodlá zaměstnat i vlastního zahradníka.

Brit vyhrál pohádkový jackpot.

Dříve neatraktivní muž však přišel s prohlášením, které zřejmě zklame nejednu ženu. Podle Goodchilda totiž sám zůstává stejně neatraktivní, pouze jeho peněženka je o něco přitažlivější. Zlatokopky tak u něj rozhodně nemají šanci.

„Nejsem z těch výherců, kteří by řekli, že je výhra nezmění. Mě rozhodně změní a já doufám, že hodně,“ dodal na závěr.