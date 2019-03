Chtěla být zdravá, píchla si ovocnou šťávu přímo do žíly

Zdraví na prvním místě. To si zřejmě řekla 51letá Číňanka, která se na konci února rozhodla přijít k němu tak, že si píchla injekci s ovocnou šťávou přímo do žíly. Pochopitelně se ukázalo, že to nebyl dobrý nápad a žena přežila jen díky zásahu lékařů a velkému štěstí, informují servery BBC a Daily Mail.