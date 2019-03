tcs, Novinky

Gowland se s kuklou na hlavě vydal loupit v neděli 20. ledna. V obchodě se v tu dobu nacházel pouze majitel Jegan Kandaswamy, který během pár okamžiků zjistil, že se dívá přímo do hlavně pistole. Lupič poručil Kandaswamymu otevřít kasu a vybral z ní všechnu hotovost. Následně si ještě vzal na cestu dvě lahve whiskey.

Jenže podivný ruch v obchodě upoutal pozornost sousedů včetně Antonyho Wolfa. Jedenašedesátiletý učitel v penzi popadl pilku na dřevo, kterou měl zrovna po ruce, a ještě s jedním mužem vyrazil do obchodu.

„Když mi bylo osmnáct, tak jsem zhruba rok byl v armádě. Prodělal jsem základní výcvik a je úžasné, jak mi to v kritickém okamžiku samo naskočilo,“ uvedl Wolfe. Do obchodu se dostal ve chvíli, kdy se měl lupič k odchodu. Senior se na překvapeného Gowlanda vrhl a zbraň mu zkušeně vytrhl. Jenže pak se Gowland pokusil bránit a oba muži spadli do regálu se sladkostmi.

Důchodci připadne odměna

„V tu chvíli jsem si pomyslel, že je podstatně lepší, že zbraň mám já, a ne ten idiot,“ uvedl Wolfe. Lupiče se mu i za pomoci ostatních povedlo zpacifikovat. I když měl zbraň v rukou, nedovedl posoudit, zda je falešná, či nikoliv. „Byla pěkně těžká,“ vysvětlil.

Policie přijela za sedm minut poté, co byl lupič zneškodněn. Ukázalo se, že Gowland byl vyzbrojen pouze atrapou. Policistům následně vysvětlil, že byl v zoufalé situaci, dlužil peníze překupníkům drog.

Soudce poslal lupiče na dva roky a deset měsíců za mříže. Všem, kteří přišli obchodníkovi na pomoc, připadne odměna z veřejných fondů. Statečný důchodce odstane 500 liber (téměř 15 tisíc korun).