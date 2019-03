Fotografie vyučujícího, který při výuce chová dítě, byla zveřejněna na sociální síti Twitter a okamžitě ji sdílely tisíce lidí. O příběhu starostlivého kantora informovala BBC.

Čtyřiatřicetiletý učitel matematiky Nathan Alexander sám dítě nemá, bylo mu ale jasné, že by jeho student z hodiny nic neměl, byť by bylo dítě sebehodnější. Po celých padesát minut ho tedy choval sám a během toho vyučoval.

Student came to class today with his child due to no babysitter or anybody to watch her while he was in class.

My professor NATHAN ALEXANDER said “I’ll hold her so you can take good notes!” #HBCU #morehouse #Respect pic.twitter.com/oogIqetseS