Texaská babička Judith Strengová byla se synem Rodem na jižním pobřeží Islandu, když uviděla kus ledu tvarovaný jako křeslo.

„Vypadal, že přímo zve k posazení, a já jsem si řekla, že to bude zábava,” svěřila se televizní stanici ABC News.

Going, going, gran: #Texas grandmother has to be #RESCUED after posing for a photo on an 'ice throne' that started drifting out to sea in Iceland https://t.co/ivnKlqcNl3 pic.twitter.com/k8TEjLws0Z