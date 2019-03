Na vyprahlém západě Indie byli dromedáři, dříve nazývaní koráby pouště, pro život člověka nezbytní. Nyní však je cestování po silnicích mnohem rychlejší a na polích je nahradily stroje.

„Není to tak dávno, co se postavení v našich komunitách určovalo podle velikosti stáda každé rodiny. Dnes už tomu tak není,” říká Lakšman Raika, který při vyprávění bafá z tradiční dýmky a popíjí čaj na okraji Rani, odlehlé obce v Rádžasthánu.

Visited the only exclusive camel research centre in Bikaner.Saw hundreds of camels,their milking, their new born babies and teenagers and learnt from ICAR centre Director that camel milk has amazing properties to treat Type I diabetes and autism! pic.twitter.com/tILnsv16Ic