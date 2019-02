nčs, Novinky

Soutěž pořádaná newyorským chovatelským klubem Westminster Kennel Club (WKC) je jednou z nejatraktivnějších soutěží v agility na světě. Závod je součástí týdenního programu výstav psů, který každoročně navštěvuje několik tisíc čtyřnohých soutěžících z celého světa.

Na programu byly i výstavy psů

FOTO: Profimedia.cz

Když komentátor televizní stanice představoval Rudyho a jeho paničku, nedopustí si narážku na buldokův vzhled. Ale jakmile se dá podsaditý pes do pohybu, nestačí se divit.

ICYMI...



"RUDY" the Bulldog stole our hearts at the #WKCDogShow Masters Agility Championship in a blistering 46.63 seconds! pic.twitter.com/aK4x0u3J4X — FS1 (@FS1) 12. února 2019

Rudy vystřelí jako raketa a zvládá jednu překážku za druhou. S neposedně vypláznutým jazykem se řítí skrz tunely, přes houpačky, a i když u jedné z překážek udělá chybu, do cíle dorazí v nadprůměrném čase užívaje si aplausu.

O podobném nadšení ze závodu nemůže mluvit majitelka bišonka Winkyho. Ten se rozhodl pro vytvoření vlastní kategorie „volný styl” a trať prošel vycházkovým tempem za více než 100 vteřin.

One of our favorite moments from yesterday's Masters Agility Championship Preliminaries, Winky the Bichon Frise! #WKCDogShow pic.twitter.com/p55IxGC5iH — Westminster Dog Show (@WKCDOGS) 10. února 2019

Z vítězství se mohla radovat v náručí paničky border kolie Verb. Rychlostí blesku pes proletěl dráhou, slalom zvládl na jedničku a stal se celkovým vítězem soutěže.

32.05 stands!



"VERB" the Border Collie is the 20" Class Champion at the #WKCDogShow! pic.twitter.com/mlD6t0Ndo2 — FOX Sports (@FOXSports) 10. února 2019

S agility mají i čeští fanoušci tohoto psího sportu. V Liberci se již dvakrát konalo mistrovství světa. To první před sedmi lety a k bojům o titul psího mistra světa se soutěžící vrátili naposledy v roce 2017.