Záběry z výslechu, k němuž došlo v půlce ledna na Papue v oblasti Jayawijaya, zveřejnila v pondělí agentura Reuters. Je na nich vidět sedící muž s rukama spoutanýma za zády, kterého policisté zadrželi kvůli podezření z krádeže mobilních telefonů.

Dotyčný se ale nechtěl přiznat, a tak mu muži zákona dali kolem krku hada. Zadrženému to rozhodně nedělalo dobře, policisté navíc vyhrožovali, že mu hada strčí do pusy nebo do kalhot.

Tamní policejní šéf podle BBC uvedl, že se sice jednalo o neprofesionální postup, ale zároveň ho obhajoval, protože se prý nejednalo o jedovatého hada, navíc byl krotký.

Za počínání svých podřízených se ale nakonec v pátek omluvil. Záležitost teď prošetřuje odbor vnitřních záležitostí a pokud se prokáže, že policisté pochybili, čeká je trest.