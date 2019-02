Za normálních okolností by šimpanzi neměli moc šancí se z výběhu dostat. Zvířata ale využila toho, že po silných bouřkách, které se nedávno prohnaly Belfastem, byla řada větví okolních stromů nalomená.

Šimpanzi větve ulámali úplně a Andy poskládal u zdi provizorní žebřík, ze kterého už pro něj nebyl problém kamennou zeď překonat. Ostatní členové tlupy se ho pokusili následovat, po počátečních neúspěšných pokusech se jim to nakonec podařilo.

Video captures Chimps walking freely around Belfast Zoo after escaping over their wall on Saturday afternoon.



All the Chimpanzees have been accounted for and are back in their enclosure. 🐒 🙊



🎥 Chantelle Baxter pic.twitter.com/ehxSUq8Dr2