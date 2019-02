tcs, Novinky

Rodina farmáře Rajjána minulý týden navštívila svatbu svých příbuzných, když se v úterý vrátila domů na farmu v Pattavayalu, vesničce nedaleko města Gudalur, čekalo je nemilé překvapení.

Když Rajjánův syn Naušad otevřel dveře, uslyšel tiché výhrůžné mručení. Z ložnice na něj zasvítily oči levharta. Naušad rychle vyběhl z domu a zamkl dveře, rodina posléze přivolala lesní správu. Její pracovníci pak dokázali levharta odchytit pomocí klece s návnadou umístěné ke dveřím.

Levhart se podle nich dostal do prázdného domu škvírou ve střeše a během několika dnů, co byla budova prázdná, se zde zabydlel.

Podle odhadů tři až čtyři roky starý samec byl posléze odvezen do vzdálenější části džungle a do vesnice by se snad vrátit neměl.