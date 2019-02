Gorilího samce z klidu nevyvedl ani jeho mladší bratr uličník

S mladšími sourozenci je to někdy těžké. Ví to moc dobře i šestnáctiletý gorilí samec Kipenzi ze zoologické zahrady v dánském městečku Givskud. Jeho o deset let mladší sourozenec Yeba se ho marně pokoušel vyprovokovat ke hře nebo přátelskému souboji, Kipenziova reakce však byla více než flegmatická.