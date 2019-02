nčs, Novinky

Projekt Lila je podle zakladatelky prvním podobným projektem na světě. „Nejdřív jsem si myslela, že jsme první jen v národním měřítku, teď to ale vypadá, že jsme úplně první na světě,” říká Argentinka.

Díky jejímu projektu se psi mohou dostat velmi rychle ke krevní transfuzi v případě, že není k dispozici krev z celkem sedmi krevních bank v Argentině, případně si nákladnou transfuzi nemůže majitel dovolit. Projekt Lila funguje zdarma, je pouze potřeba uhradit náklady na veterináře, které se pohybují v řádu stovek korun.

Krevní pohotovost



Jedním z dárců projektu, který funguje jako „krevní pohotovost”, je i dvouletý pitbulteriér Gandalf, jehož majitelka Angela Pupiová má o dárcovství psí krve jasno. „Když je tady ta možnost a krev pomůže jinému psovi, tak neváhám. Dnes je Gandalf dárce, zítra třeba bude jedním ze psů, kteří budou krev nutně potřebovat, nikdy nevíte,” říká majitelka.

Gandalfova krev pomohla přežít jinému psovi, který po kousnutí klíštětem akutně potřeboval krevní transfuzi.

Psi se mohou stát podle organizace „superhrdiny”. Ilustrační foto

FOTO: Novinky

Od založení projektu v červenci minulého roku je v databázi zhruba 140 psů, kteří jsou připraveni darovat krev pro ostatní. Všechno funguje jednoduše, majitel psa zaregistruje na internetových stránkách, kde vyplní potřebné údaje, včetně bydliště, aby mohla být výměna krve co nejrychlejší. Veterinář následně odebere psovi necelého půl litru krve.

Darování krve u psů není tak striktní, jako tomu je u člověka. Existuje zhruba 12 krevních skupin, které však nejsou tak agresivní. Problémy ale mohou přicházet při opakovaných transfuzích.

Řekli by ano



Zakladatelka projektu se kromě pozitivních reakcí setkala i s názorem, že by člověk neměl určovat darování krve za psy. „Je to zvláštní. Všichni víme, jak jsou zvířata mezi sebou kolegiální a pomáhají si. Jsem si naprosto jistá, že kdyby moji psi mohli mluvit, řekli by ano,” říká Avramovicová.

Krev mohou v organizaci darovat psi staří od jednoho a půl do sedmi let, musejí být očkovaní, bez srdečních problémů a musejí vážit minimálně 25 kilogramů.