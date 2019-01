zkr, Novinky

Australan Tim Whall pracuje v psím útulku. Po šestnáctihodinové šichtě se 24. ledna vracel přes les domů. Přitom mu zkřížila cestu vyprahlá koala.

Nejdřív jí nalil vodu do lavoru a povzbuzoval ji, aby se napila. To však skončilo neúspěchem. Až když nabral vodu do láhve, zvíře začalo dychtivě pít. Dokonce si řeklo o přídavek, když ho chytlo za ruce, ve kterých stále láhev držel.

Roztomilé setkání natočila Whallova manželka Michele, která šla manželovi naproti. Ten den v Adelaide naměřili rekordních 50 stupňů Celsia.