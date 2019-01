nčs, Novinky

Dorje se stal poštovním doručovatelem na jedné z nejnebezpečnějších cest světa v roce 1989. Od té doby brázdí úzké horské cesty nákladním automobilem a doručuje poštovní zásilky do Tibetu z čínské provincie S’-čchuan.

Na své cestě přejíždí horský průsmyk v nadmořské výšce 5 000 metrů nad mořem. „Od října do května je navíc cesta pokrytá ledem a sněhem, takže jedna nepozornost může znamenat nehodu a smrt,” říká o svém povolání řidič, jenž byl nyní za svoji práci oceněn jako „doručovací hrdina”.

Většinu řidičů vysokohorská cesta děsí, Dorje však zůstává ledově klidný. V zimě se stává, že auta uvíznou v neprůjezdných průsmycích. To však není to nejhorší, co řidiče potkalo.

V roce 2012 byl Dorje přepaden lupiči a utrpěl 17 bodných zranění, čtyři zlomená žebra a pohmožděniny. Přesto se po roce zotavování dobrovolně vrátil do práce.

„Jsem šťastný jen pokud dělám svoji práci. Nemohl bych bez ní být, cítil bych se jako zpěvák bez pódia,” uvažuje muž, který je velmi často odloučen od své rodiny.

„Mám o svého muže velký strach, jeho cesty jsou plné nebezpečí. Každé ráno se modlím, aby se v pořádku vrátil,” říká Dorjeova žena.

Pětatřicetkrát okolo Země



Důležitost práce potvrzují i další řidiči na horských cestách. „Cesta spojuje čínská města s Tibetem jako most. Ten pocit, kdy doručujeme například přijetí ke studiu tibetským studentům, to je prostě k nezaplacení. Máme z toho stejnou radost jako oni,” shodují se řidiči.

Zkušeností má Dorje na rozdávání. Za 30 let praxe má za sebou už 1,4 milionu bezchybných kilometrů. Pro představu to je vzdálenost, jako 35 cest okolo zeměkoule.