Operátoři tísňové linky jsou povinni každý hovor brát vážně, a tak se Crossová dočkala pozornosti. Během 14 dnů vytočila telefonní číslo 999, což je kontakt na britskou tísňovou linku, 200krát.

Obsahem hovorů nebylo předstírání úrazu či nemoci, ale Crossová šla rovnou s pravdou ven. „Nudím se, nepotřebuju ambulanci, prostě mě nikdo jiný nezajímá,” zněla její slova do telefonu. „Budu vám prostě pořád volat, klidně do pěti do rána,” dodala.

Victoria Cross, 22, has been fined £165 by Leicester Crown Court for calling East Midlands Ambulance 999 Service some 200 times in two weeks because she was “bored”. One of her hoax calls delayed a call from a child suffering a heart attack. pic.twitter.com/5p8pkQcN38