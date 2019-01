Jamjang miluje jídlo, zejména mořské plody, které má díky bydlení vedle moře na dosah ruky, a také zmrzlinu. S přecpáváním začal muž už jako osmiletý a v nastoleném trendu pokračoval celý svůj život.

Od malička si nejraději dopřával ryby, krevety a jiné mořské pochoutky. Obvykle hlavní chody „spláchl“ sladkými thajskými dezerty z cukru a zmrzlinou.

Matka obézního syna nepovažovala jeho apetit za škodlivý. Až do chvíle, kdy před měsícem z ničeho nic přestalo Jamjangovi chutnat a začal mít problémy s dýcháním. Na řadu tak přišel zásah zdravotníků.

S 318 kilogramů vážícím mužem si musela poradit třicítka hasičů a sousedů. Ti ho nejdříve vynesli do připravené lodi a následně muže přeložili na korbu auta. Jamjang je příliš velký na to, aby mohl nosit oblečení, při převozu byl proto zakryt pouze do deky.

V nemocnici lékaři Jamjanga stabilizovali, ačkoliv byl podle nich v „těžké zdravotní situaci“. Kvůli problémům s dýcháním docházelo ke špatnému okysličování krve. Nyní bude Jamjangovi nejspíše podvázán žaludek.

Thajsko patří v Asii k zemím s jedním z největších podílů obézních lidí. Podle údajů z roku 2016 trpělo nadváhou zhruba 32 procent obyvatel. Horší situace už je pouze v Malajsii, kde má nadváhu až 44 procent lidí.

The number of overweight and unhealthy monks in Thailand now exceeds the national average, with 45% described as obese and 6.5% diagnosed with diabetes. Thai Monks have no choice but to eat the food that is donated to them. We'll hear more about it