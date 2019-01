ČTK

„Jsem údajně třetí, tak si to považuji, že jsem byl poctěn ze strany singapurské vlády,” řekl Babiš novinářům. Český premiér navštívil botanickou zahradu zhruba na půl hodiny. „Je to takové neobvyklé, že se květiny jmenují po muži, je to pro mě poprvé. Ale je to fantastická zahrada,” uvedl Babiš.

V zahradě ho uvítala i zaměstnankyně s českým původem Jana Leong-Škorničková, která v Singapuru žije přes 15 let a specializuje se na různé typy zázvoru. Babiš v úterý kromě politických setkání a zahájení podnikatelského fóra absolvuje také prohlídku výzkumného centra pro vývoj bezpilotních automobilů CETRAN.