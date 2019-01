Vladimír Klepáč, Právo

Přestože chumelí, v parcích se to i za temných večerů hemží běžci, jako by ani nebyla zima, ale jaro. Provozovatelé fitcenter a posiloven mají žně a nejeden číšník se v těchto dnech diví, že si jeho tradiční štamgast milující českou kuchyni objednává místo svého gulášku salát. Lidé chtějí být hubenější, zdravější a zbavit se závislosti na alkoholu, cigaretách a dalších neřestech. Uspěje však málokdo.

Magické datum neexistuje

Nejvíce se baví psychologové. Podle nich se zhruba v polovině ledna, nejpozději do konce února, vrátí vše do starých kolejí. Drtivá většina lidí zakotví ve svých zlozvycích a o lepších zítřcích bude zase jen snít. Neoficiální odhady hovoří o tom, že novoroční předsevzetí si dává zhruba pětasedmdesát procent obyvatel Česka, údajně uspěje asi dvacet procent z nich.

„To je tedy velmi optimistické. Podle mě své novoroční předsevzetí skutečně dodrží snad jediné procento lidí. Víra v to, že se od prvního ledna něco zlepší, protože nám vstup do nového roku jakýmkoli způsobem pomůže nastartovat změnu, je naivní. Dávat si novoroční předsevzetí je naprostá hloupost,“ řekl Právu zkušený psycholog Jiří Brančík.

Nad novoročními předsevzetími kroutí hlavou i jeho kolega Tomáš Novák. Podle něj mají tato předsevzetí kořeny v hluboké minulosti, kdy si lidé mysleli, že pokud ve správný čas podstoupí magický rituál, pomůže jim to k úspěchu. Odborníci se ale shodují v tom, že žádné správné datum ideální pro životní změnu neexistuje. Jde prý především o vnitřní přesvědčení.

„Pokud člověk ví, co chce, umí si říci, co pro změnu, kterou potřebuje, udělá, a je skutečně připraven konat, ne o ní jen snít, pak vlastně zjistí, že spojovat předsevzetí s nějakým datem je zbytečné,“ konstatoval Brančík. Upozornil na to, že k takovémuto rozhodnutí musí mnozí lidé dozrát, tedy potřebují jistý čas k tomu, aby se rozhodli pro změnu, jíž se pak budou držet.

Příště to určitě vyjde

Většina, která již brzy zjistí, že novoroční předsevzetí ani tentokrát nevyšlo, nad neúspěchem mávne rukou a řekne si, že to za rok zkusí znovu, ale už s „mnohem větším odhodláním“. Část se vydá zkonzultovat potíže se svojí nedostatečně pevnou vůlí s psychology, kteří jim budou trpělivě vysvětlovat, že prvním krokem ke změně je sebekritické myšlení. Další budou hledat pomoc u osobních koučů a někteří si potají zajdou do nejbližší věštírny.

„Novoroční předsevzetí je snaha o to, udělat mílový krok ze stavu ,to bylo‘ do stavu ,to bude‘. Mezi těmito body je ale cesta, a pokud člověku chybí motivace, tedy i silné odhodlání čelit jistý čas nepohodlí, můžeme se mu snažit srovnat energie sebevíc, ale výsledek bude vždy nejistý,“ řekla věštkyně Zuzana Antares. Na druhé straně ale podle ní platí, že úspěšní, kteří svá předsevzetí skutečně naplní, získají za odměnu odhodlání pro uskutečnění dalších změn