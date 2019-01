Na Galapágách vypustili do přírody vzácné leguány

Ochránci přírody vypustili do volné přírody na galapážském ostrově Santiago 1400 vzácných leguánů. Do tamního ekosystému se tento ještěr vrátil ze sousedního ostrova téměř dvě století poté, co na Santiagu vyhynul. S odvoláním na ekvádorské úřady o tom v úterý informoval britský list The Guardian.