nčs, Novinky

První loupež se stala, když snoubenci trávili čas na chatě v anglickém Lutterworthu. Neznámí pachatelé v noci vykopli dveře a s noži v ruce donutili Chamberse vydat jim klíče od automobilu v hodnotě zhruba 1,2 milionu korun. V něm z místa činu ujeli.

Šokovaný majitel následně zavolal policii a oznámil loupež. Jen o několik hodin později strážníci našli auto odstavené u silnice. Chambers se však neradoval dlouho, protože během hodiny volali policisté znovu. Tentokrát se zprávou, že auto bylo ukradeno z jejich záchytného parkoviště.

„Policista se mi omlouval a evidentně se styděl. Já jsem mu odpověděl, že to je nějaký špatný vtip. Netušil, co mi na to má říct,“ uvedl Chambers. Lupičům po první akci zřejmě došlo palivo, a tak počkali, až jej policisté doplní a odvezou audi na záchytné parkoviště, odkud ho o chvíli později znovu odcizili.

Oba majitele jistě nepotěšil ani fakt, že společně s autem byly z kufru ukradeny i vánoční dárky. Policie nyní po pachatelích i automobilu pátrá.