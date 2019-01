nčs, Novinky

Sestry se narodily se společným hrudníkem a játry a doktoři doporučili rodičům jejich rozdělení. Šest týdnů stará dvojčata tak podstoupila 4,5 hodiny trvající operaci, během níž se dvacetičlennému týmu lékařů v Londýně povedlo obě děti oddělit. Šance na přežití obou z nich však byla pouze jedna ku milionu.

„Když se na to podívám zpětně, byla to pro nás noční můra. Dřív jsem si nedokázala představit, jak se to navzdory všem předpokladům povede,“ řekla šestatřicetiletá matka dívek Nipa Rahmanová, která pracuje jako zdravotní sestra.

Pomohlo zrcadlo



Rodičům bylo nejdříve doporučeno přerušení těhotenství, což však Rahmanovi odmítli. „Říkali jsme si, že ať se děje, co se děje, jsou to naše děti,“ uvedl otec dvojčat Luther Rahman, jenž doplnil: „Řekli nám, že i v případě přežití jednoho dítěte může druhé onemocnět či ztratit končetinu. Naštěstí byly spojené játry, tedy jediným orgánem, který se obnovuje.“

Lékaři měli starost zejména o Jannat, kterou Zainab udržovala při životě. Když obě sestry oddělily od sebe a Jannat putovala na jednotku intenzivní péče, kde podstoupila další operaci, Zainab to nesla velmi těžko. Odmítala potravu, nespala a evidentně postrádala svoji sestru.

„Naštěstí jedna ze sestřiček dostala nápad a přinesla k postýlce Zainab zrcadlo. Od té doby byla spokojená a znovu šťastná,“ popsal netradiční krok Rahman.

Oxford, nebo Cambridge?



Dnes patří Zainab a Jannat k premiantkám svých tříd a obě plánují další studium na nejprestižnějších univerzitách. Zainab by ráda šla na Cambridge a chtěla by se stát dětskou lékařkou v nemocnici Great Ormond Street v Londýně, tedy právě na místě, kde se sestrou podstoupily operaci. Jannat by se chtěla vydat na dráhu právničky, k čemuž jí má pomoci studium na Oxfordu.

„Jsem nejšťastnější otec na světě. Když se na obě podívám, mám pocit, že je to boží dar. Každý den si to uvědomujeme,“ přidává Rahman. „Říkám jim, že jsou tu, aby dělaly na světě dobro a zacházely s lidmi s úctou a láskou,“ dodal dvaačtyřicetiletý otec.

Děvčata o sobě tvrdí, že jsou nejlepší kamarádky a tráví spolu veškerý čas. „Bez sebe jsme strávily pouze jednu noc a nebylo to nic moc. Nemáme důvod nebýt spolu,“ popsala Jannat jejich vztah. „Samozřejmě se ale občas pohádáme. Jako všichni sourozenci,“ rychle doplnila druhá ze sester, kterou nyní čeká školní výlet do Říma, a tak si obě opět vyzkouší, jaké je to být jedna bez druhé.