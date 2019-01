Novinky

Jak hasiči poznamenávají, ročně vyjíždějí k více než stovce tisíc mimořádných událostí. Přes polovinu případů tvoří technické zásahy, 18 procent dopravní nehody a 13 procent požáry. Kuriózní zásahy ve statistikách svou kolonku nemají, o to raději na ně ale hasiči vzpomínají.

Hlava v záchodovém prkénku

Hasiči z Jihomoravského kraje museli v listopadu vysvobodit dvouletou holčičku z Rousínova na Vyškovsku. Zasekla si totiž hlavu v plastovém záchodovém prkénku a vysvobodit ji museli až příslušníci hasičského sboru nůžkami na plech. Tyto případy nejsou ojedinělé, poznamenávají hasiči. Záchrana se obešla bez zranění a holčička dostala od hasičů plyšového dráčka za statečnost.

Hasiči boj s dětským záchodovým prkénkem vyhráli.

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Ježek v kleci

Záhadu hlavolamu museli řešit říčanští hasiči. Ve Světicích stáli před nelehkým úkolem dostat ježka z klece, respektive gabionu (drátěné konstrukce, která se po vyplnění kameny používá například na výstavbu opěrných zdí).

Uvězněný ježek se záchrany dočkal rychle.

FOTO: HZS Středočeského kraje

Od ohlášení do vysvobození ježka nakonec uběhlo pouhých dvanáct minut. „Tak rychle by to nezvládli ani hoši z Rychlých šípů,“ uvedla tisková mluvčí Nicole Zaoralová ve své shrnující tiskové zprávě.

Hasiči mezi dinosaury

Vyškovské hasiče v červnu zavedla služba až mezi prehistorické ještěry. V tamním dinoparku totiž kvůli technické závadě uvízl muž na vozíku na visuté dráze.

Zásah ve vyškovském dinoparku

FOTO: HZS Jihomoravského kraje

Správci atrakce se nepodařilo problém odstranit, a tak museli přijít na řadu hasiči s žebříkem.

Opilý muž usnul na mostním oblouku

V neděli 17. června vyjížděli hasiči na žádost policie ke štěchovickému mostu. Na jednom z jeho dvacet metrů vysokých oblouků totiž ležela bezvládná osoba. Hasiči se ke spícímu muži dostali pomocí žebříku opatřeného košem. Muže zajistili, následně probudili a přesunuli do bezpečí koše.

Muž spící na mostním oblouku

FOTO: HZS Středočeského kraje

Na policii se pak spáč přiznal, že cesta přes mostní oblouk je jeho oblíbenou trasou. Když se však nad ránem vracel notně posilněn alkoholem ze zábavy, výstup na oblouk ho vyčerpal natolik, že na jeho vrcholu usnul.