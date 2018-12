„Plánoval jsem pořizovat snímky běžného života ve východní Ghoutě obléhané syrskými vládními jednotkami, když prolétlo letadlo a svrhlo něco, co vypadalo jako obří bomba na padáčku. Zaslechl jsem obrovský výbuch a okamžitě zamířil na zasažené místo. Když jsem dorazil, vše bylo zcela zničené a slyšel jsem hlasy volající o pomoc. Abu Abdullah byl po pás zasypaný v sutinách. Udivilo mě, jak klidný se zdál, když se ho záchranáři z Bílých helem snažili vysvobodit. Ač věděl, že při náletu zahynul jeho syn a že má on sám zranění, vůbec nekřičel. Dokonce se snažil záchranářům pomáhat. Slyšel jsem, jak záchranářům říká: 'Patříme Bohu a k Bohu se také vrátíme,' tedy něco, co lidé říkají, když si myslí, že zemřou. Jednou z mých velkých obav pokrývání této události bylo riziko, že letadla mnohdy udeří na stejné místo poté, co tam dorazí lidé reagující na první útok. Slyšel jsem při focení zvuk letadla někde nad našimi hlavami a měl jsem velký strach, že by mohlo zaútočit. Oblast byla plná záchranářů, lékařů a novinářů. Snažil jsem se co nejlépe zachytit události bez toho, abych komukoliv překážel.”