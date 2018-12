nčs, Novinky

V civilu se živí jako malíř, ale lidé ho znají spíš jako narušitele akcí. Objevil se na mnoha událostech, které jsou celosvětově sledovány a většinou u toho na sobě neměl příliš oděvu. Roberts, jenž se označuje za baviče, odmítá domněnku, že je jeden z těch, kteří se pouze chtějí zviditelnit.

Never give up! Motivation for a #NewYear! Mark Roberts, a prolific streaker, has stripped-off at 568 events and doesn't want to stop. #ThursdayMotivation #ThursdayThoughts pic.twitter.com/YLoMjBUNpz — Patrick Donagan (@ParDonagan) 27. prosince 2018

Roberts na golfovém turnaji Ryder Cup v roce 2010.

Když se v roce 2006 objevil na ledě ve finále olympijského turnaje v curlingu s mopem a gumovým kuřetem na intimních partiích, dav šílel nadšením. „Nechci jen běžet a mávat rukama. Chci u toho dělat show,“ říká o sobě Roberts, jenž po zadržení stráví většinou několik hodin na policii, a následně je propuštěn.

Sportovce neomezuje



Navštívil 24 zemí a objevil se na 568 akcích. Pouze 25 jeho „vystoupení“ skončilo zatčením. Například v Itálii pod slibem okamžitého opuštění země unikl obvinění jen o vlásek. I exhibicionista má však respekt ke sportovcům. „Nikdy nenarušuji sportovní utkání a vystupuju o přestávkách, nebo před akcí. Sportovci mnohdy trénují roky, aby se dostali do finále a já si toho vážím,“ potvrzuje.

Poprvé se Roberts objevil v roce 1993 na turnaji v rugby v Hongkongu. „Běžet před 65 tisíci lidmi mě nabíjí energií, a to je důvod, proč to i po 25 letech dělám,“ popisuje svoji motivaci.

Děti se za něj styděly



Jeho snoubenka, s níž je čtyři roky, věděla do čeho jde. Horší to bylo s jeho nyní dospělými dětmi, které si na tátův koníček musely zvykat, obzvlášť v pubertě. „Říkaly mi, abych s tím přestal, že se na mě všichni jejich spolužáci dívají v televizi. Ale když jsem se jich ptal, co na to říkají, tak prý odpovídali, že to zbožňují,“ řekl Roberts a doplnil, že nyní už se baví i jeho děti.

Jeho záliby si všimly i některé společnosti, a využily Robertsovo tělo k běhající reklamě. Například na finále poháru UEFA v roce 2003, nebo zimních olympijských hrách v Turíně v roce 2006, se tak objevil Brit popsaný nejrůznějšími reklamními slogany. Částku, kterou za to inkasoval nezveřejnil, uvedl ale, že všechny peníze šly na charitu.

Víza zhatila plány



V roce 2004 se dokonce objevil na nejsledovanější akci světa Super Bowlu. „Poprosil jsem vedení ligy, aby mi zapůjčilo dres rozhodčího a před výkopem jsem si ho strhl uprostřed hřiště. Hráči zůstali v šoku,“ popisuje svůj zlatý hřeb na finále ligy amerického fotbalu.

Dalšími kousky se předvedl například při finále fotbalové Ligy mistrů mezi Realem Madrid a Bayernem Leverkusen, na olympiádě v Pekingu, kde dokonce skočil při vystoupení skokanů do vody do bazénu, či v roce 2017 při běhu Usaina Bolta na 100 metrů. „V Pekingu jsem čekal, že mě deportují, oni mě ale jen vylovili z bazénu,“ dodal Roberts, jenž se letos objevil i na závodech rychlobruslení na olympiádě v Pchjončchangu.

Letos plánoval navštívit i finále fotbalového mistrovství světa v Moskvě. Jeho plán však ztroskotal na banalitě. Zapomněl si vyřídit víza do Ruska a ptal se sám sebe: „Jak můžu být tak hloupý?“

Mark Roberts, le streaker du sport, is back for you mesdames et messieurs https://t.co/JnDEmBl3xu #PyeongChang2018 pic.twitter.com/OCXWw4wCQS — Clémentine Rebillat (@clerebillat) 24. února 2018

Brit navštívil i olympiádu v Jižní Koreji.