ČTK

Zbytky balónku našel Heiss 16. prosince, když se procházel v kopcích za svým pozemkem v obci Patagonia ležící asi 30 kilometrů od hraničního Nogales. Provázek s kousky gumy chtěl odnést, aby jej později vyhodil, pak si ale všiml papírku připevněného na jeho konci. Na jedné straně bylo jméno "Dayami", na druhé očíslovaný seznam španělských výrazů, vše v rukopisu dítěte.

"Moje španělština není moc dobrá, ale bylo mi jasné, že to je vánoční seznam," řekl Heiss americkému listu. Jako malý kluk údajně sám zkoušel stejným způsobem Santa Clause oslovit, avšak vždy bezvýsledně. Napadlo jej tak, zda by jinému malému pisateli nemohl jeho přání vyplnit. "Podle převládajícího směru větru jsem si byl celkem sakramensky jistý, že to přišlo odtamtud (z Nogales)," popsal.

Doma dal seznam přečíst své manželce, která španělštinu ovládá a vyčetla, že autor dopisu - nejspíše holčička - si přeje panenku "Enchantimals" a dům pro panenky ze stejné řady, dále oblečení či výtvarnické pomůcky.

Facebook nepomohl



Heiss nejdříve o svém záměru napsal na facebook a doufal, že pomůže někdo z jeho přátel z druhé strany hranice, avšak žádné náznaky se neobjevily. Minulou středu pak oslovil rozhlasovou stanici Radio XENY, která vysílá z Nogales, zda by mu v hledání nepomohla. Ihned se mu dostalo kladné odpovědi a už následujícího rána přišla další zpráva: Dayami se našla, je to osmiletá holčička, která s rodinou žije v Nogales.

Radio XENY dohodlo setkání obou stran a Heissovi, kteří před lety přišli o jediného syna a nemají vnoučata, vyrazili na nákupy. Koupili všechny položky ze seznamu až na dům pro panenky, který v obchodě neměli, a navrch přihodili ještě několik dalších hraček pro Dayaminu mladší sestru Ximenu.

Po třičtvrtěhodinové cestě dorazili do sídla rozhlasové stanice, kde na ně čekaly obě holčičky i s rodiči. "Jejich pohledy byly naplněny údivem. Jakoby si říkaly: 'Panebože, ono to fakt zafungovalo!'" popsal Heiss reakci sester.

Aby jim nezkazili představu o Santa Clausovi, řekli rodiče holčičkám, že manželé z Arizony jsou "Santovi pomocníci". "Byl to krásný, krásný zážitek," řekl Heiss. "Máme teď přátele na celý život. A ten hraniční plot se svým žiletkovým drátem se na jeden den vytratil," dodal.