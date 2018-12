Jediný známý albínský orangutan se vrací do džungle

Samice orangutana Alba, jejíž jméno ve španělštině znamená „Svítání“, se vrací zpět do džungle. Poslední rok strávila albínka v rehabilitačním centru v Indonésii, poté co byla nalezena vyčerpaná a dehydratovaná v jedné z tamních vesnic. Nyní je zotavená Alba připravená vrátit se zpět do divočiny, uvedla agentura AP.