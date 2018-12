jky, Novinky

Titulky čínských médií už pár týdnů plní dojemný až jemně šílený příběh 26letého muže, který čeká v pekingském knihkupectví už více než 50 dní, bezmála dva měsíce. Doufá, že zde znovu zahlédne dívku, se kterou se viděl sice jen bleskově, přesto se do ní však zamiloval. Pojem „láska na první pohled” asi ani dostatečně nevystihuje to, co mladého muže postihlo.

Číňan si je natolik jistý, že žena, kterou zahlédl v populárním pekingském knihkupectví, je ženou jeho života, že dal dokonce i výpověď a v prodejně tráví každý den od jedenácté dopolední do sedmé hodiny večerní. Věří, že ženu potká znovu a tentokrát jí bude moci říci o svých citech.

Měl po boku jinou ženu



Aby vylepšil své šance na opakované setkání, rozdává zákazníkům její ručně malované podobizny. Ale abychom drobně přeřadili z romantické stopy na bohnickou, nelze nezmínit, že muž chtěl již na svou neznámou lásku podat žalobu za emocionální újmu. I když ani nezná její jméno.

Nicméně celý příběh je ještě o něco málo šťavnatější. Muž, který se příjmením jmenuje Sun, reportérům řekl, že dívku napoprvé neoslovil kvůli tomu, že byl zrovna s jinou dívkou. Ta projevila zájem se s ním vídat a on nechtěl ranit její city tím, že by oslovil jinou ženu.

Sun však zdůraznil, že on a tato „perfektní” dívka navázali oční kontakt na zhruba deset vteřin a on pocítil „speciální spojení”. Velmi brzy mu prý došlo, že musí udělat všechno, aby ji mohl znovu potkat. Po krátké době mu došlo, že práce a poflakování se po knihovně se neslučují. Dal tedy výpověď.

Vyhni se mu, radí lidé ženě



Od té doby, co je mladík nezaměstnaný, půjčuje si peníze od rodiny a přátel, ale dokola tvrdí, že svého rozhodnutí nelituje: „Vyděláváte peníze, abyste mohli podporovat svou rodinu. Jaký to má ale smysl, když žádnou rodinu nemáte?” řekl muž ve videu, které se stalo v Číně virálním.

Sun tvrdí, že je jedno, pokud o něj nemá žena zájem, jen by rád věděl, na čem je. Ale jeho psychický stav už není dobrý, což jasně naznačuje i to, že se pokusil u místního soudu na ženu podat výše zmíněnou žalobu. Není se tak co divit, že veřejnost svorně oné neznámé ženě radí, ať se podivínovi raději oklikou vyhýbá...