K porodu došlo asi tři hodiny po vzletu a při porodu asistoval kromě posádky i otec dítěte, jenž je doktorem. Po příletu do tureckého hlavního města již na matku se synem čekala ambulance a dopravila je do nemocnice.

Jak uvedly aerolinky, pár měl původně namířeno do San Francisca a v Turecku měl pouze přestupovat.

Baby born during Turkish Airlines flight



•A new born baby named Benel, who was born during a Turkish Airlines flight from Kinshasa-Librevil to Istanbul, and his mother walk off the plane after landing in Istanbul, Turkey. @kinshasaturquie @TCLibrevilleBE pic.twitter.com/mKsuRaX4CC