Vladislav Prouza, Právo

Zahrada nyní chová nejvíc nosorožců v historii. „Nedělní mládě je 47. nosorožcem černým narozeným ve Dvoře Králové. Díky tomu můžeme vracet tato kriticky ohrožená zvířata do Afriky,“ přiblížil ředitel královédvorského Safari parku Přemysl Rabas. Transport pětice dvourohých nosorožců do africké Rwandy chystá zoo začátkem příštího června.

Přírůstek z Francie vytvoří spolu s královédvorským samcem a dvojicí samic po letech čtyřčlennou chovnou skupinu jižních bílých nosorožců. „Problém bude, že francouzská samice, ačkoliv dovršila 17 let, ještě nerodila. Nebude jednoduché s ní pracovat. Francouzi ji možná neuměli správně zapojit do skupiny a skončila plonková. Jinak vypadá slušně. Má pěkné rohy a vysoký hřbetní hřeben. Samci by se mohla líbit,“ charakterizoval Jabulinu ošetřovatel Jan Ždárek.

Francouzská nosorožčí samička Jabulina

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Mládě tuponosého jižního nosorožce přišlo ve Dvoře Králové naposledy na svět před čtyřiceti lety. Sameček tehdy rozšířil původní stádo dovezené zakladatelem královédvorského safari Josefem Vágnerem. Zahrada koncem osmdesátých let minulého století chov přerušila.

„Dnes znovu zakládáme chovnou skupinu. Je načase, aby se tady opět narodilo mládě. Není na co čekat. Nosorožci obvykle mívají mladé v osmi letech a rodit jsou schopní do pětatřiceti. Jabulina přesluhuje. Samec je plodný, mladý a má se k tomu,“ popsal Ždárek.

Libido nosorožců, kteří i kvůli délce pohlavního styku stojí na prahu vyhubení, mohou ošetřovatelé vhodně podpořit. Rohovině pověrčiví Asiaté přičítají účinky bezkonkurenčního afrodiziaka. „Nosorožce můžeme stimulovat preparáty na bázi vitamínů nebo přípravky pro koně. A taky to děláme. Nejdříve si Jabulina musí u nás zvyknout. Chce to hladit, drbat, zkrátka uklidňovat,“ podotkl Ždárek.

Transport samice nosorožce z Francie.

FOTO: Vladislav Prouza, Právo

Cesta transportní bedny se vzácným nákladem z Francie do Dvora Králové trvala dva dny. Transport po západoevropských silnicích neměl kvůli Jabulininým rohům, ceněným na černém trhu na desítky milionů korun, žádný zvláštní doprovod.

„Pochopitelně jsme to nikde zbytečně nevytrubovali,“ poznamenal Hrubý považující loňský incident ve francouzské zoo Thoira, kde pytláci usmrtili nosorožce, za ojedinělý exces. Královédvorská zahrada tehdy preventivně zbavila rohů většinu nosorožčího stáda.