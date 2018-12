tcs, Novinky

Stížnosti na incidenty s dotěrnými a drzými zvířaty přibývají rapidním tempem. Indický parlament už vydal doporučení, ve kterém lidem radí vyhýbat se očním kontaktům s primáty a rozhodně nevstupovat mezi matku a její mládě.

„Občas vám ukradnou mobil nebo handsfree, a že byste si přinesli jídlo, na to můžete rovnou zapomenout,“ postěžovala si Priya Singhová, zaměstnankyně ministerstva dopravy.

Úřady povolaly okolo 40 chytačů opic z tradičního kmene Kalandarů, aby zvířata odehnala. Gul Khan prozradil agentuře Reuters trik, který Kalandarové k rozehnání makaků používají. Jediným efektivním způsobem je prý napodobovat hulmana, tedy o něco větší opici, které se makakové bojí. Řešení je prý ale pouze dočasné, protože opice se stáhnou vždy jen na chvíli.

Úředníci se ozbrojili klacky a kameny



„Problém může být vyřešen jedině tehdy, když lidé pochopí tohle: Nekrmte opice. Zmatete je a budou očekávat, že dostanou jídlo pokaždé. A za druhé: Nevyhazujte jídlo, opice si budou myslet, že jim ho dáváte k dispozici,“ uvedl ochránce zvířat Kartik Satayanarayan.

Prozatím to nevypadá, že by makakové chtěli okolí vládních budov opustit nadobro. Zaměstnancům nezbývá než chodit do práce vyzbrojeni klacky a kameny, kterými mohou alespoň na chvíli dotěrné opice odehnat.

Indové opice považují za převtělení opičího boha Hanumána, a proto je považováno krmení primátů za úlitbu tomuto božstvu. Podle neoficiálních odhadů žije pouze v Dillí populace čítající kolem půl milionu opic.