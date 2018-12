Wisdom se společně se svým partnerem Akeakamaiem jako každý rok vrátila do hnízda na atol Midway ležící v severním Pacifiku nedaleko Havajských ostrovů. Dohromady tvoří pár od roku 2006.

Ačkoliv jsou albatrosové monogamní, v případě úmrtí partnera navážou nový vztah. Samička má za sebou již zhruba tři desítky snesených vajec. S partnerem se nyní budou navzájem střídat v zahřívání vajíčka a shánění potravy na moři.

V roce 2017 byl poblíž Wisdom spatřen její potomek, kterého přivedla na svět před 17 lety. To potvrzuje domněnku, že se albatrosové v dospělosti vracejí k rodičům. „Na atolu nežijí pouze miliony samostatných jedinců. Vyskytuje se zde nespočet generací a rodin albatrosů,“ říká bioložka Kelly Goodaleová.

Wisdom is back! Wisdom, a Laysan albatross and the world's oldest known bird, has returned to Midway Atoll. She is at least 68 years old – and biologists have confirmed that she has laid an egg!