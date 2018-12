mšv, Novinky

Dárek si Pearce schraňoval od roku 1970, kdy jeho velká láska s Vicky skončila. Každý rok si ho dával pod vánoční stromeček, ale nechával ho vždy zabalený. Zůstalo by to tak možná i nadále, kdyby se bývalí partneři opětovně neshledali.

Adrian a Vicky se po desítkách let sešli a žena se rozhodla, že dárek otevřou společně — sama si už nepamatovala, co mu tehdy před lety dala. „Byla to malá knížka,“ rozplakal se prý Pearce. Nebyla však ledajaká, byla o lásce. „Láska je pro nás vším,“ uvedl Kanaďan.

Allenová byla prý překvapena, že si její bývalá láska schraňovala dárek tak dlouho a navíc nevybalený. „Byla jsem docela v šoku, když jsem se o tom poprvé doslechla. Udivilo mě, že někdo dokázal odolávat tak dlouho, protože když si vzpomenu na sebe, nebyla bych schopná ustát to pokušení a dárek neotevřít,“ cituje ženu server Daily Mail.

Oba pak s úsměvem zavzpomínali na své mládí a svou první velkou lásku. Ukázalo se, že Allenová poslala k vodě Pierce kvůli někomu jinému. „Byl to takový nevinný vztah, byli jsme v podstatě děti,“ řekla žena. Žádná zášť z rozchodu mezi oběma ovšem nepanuje, vždyť Pierce je už 40 let šťastně ženatý. „A teď se z nás stali přátelé,“ dodal muž.