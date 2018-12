Zainab bude potřebovat v průběhu léčby zhruba sedm až deset dárců její krevní skupiny. Z 1000 testovaných lidí však pouze tři splňovali náročná kritéria dárcovství.

Organizace OneBlood, která je hlavním organizátorem hledání dárců, uvedla, že najít vhodnou krev je složité, protože dívce chybí antigen „Indian B“, jenž má většina populace ve svých červených krvinkách.

Ideální dárci by mohli být lidé pákistánského, indického či iránského původu s krevní skupinou 0, nebo A. Ani v těchto zemích však není potřebná krev běžná a v žilách ji má měně než 4 % populace.

OneBlood is leading a massive effort to find a very #rareblood for #Zainab , a 2-year-old Fl girl that needs blood to battle cancer. See how you can help here. https://t.co/CqPW8Gc5O5 pic.twitter.com/Ov6OqWlAmr