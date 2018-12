ČTK

Dva kluci ve věku 10 a 13 let se ztratili během školní exkurze do vojenského prostoru, kde je do hloubi lesa prý zvábil utíkající pes. Každopádně se ke třídě nevrátili, a tak krajská správa ministerstva pro mimořádné události zorganizovala pátrání, ke kterému přizvala dobrovolníky a lovce.

V noci školáky našli živé a zdravé dva lovci se shodným jménem i příjmením, Gennadij Šadrin, kteří správně odhadli, že se žáci vydají po zamrzlé řece, kde je také dohnali.

Mladší nalezenec byl po 15 hodinách bloudění v lese tak vyčerpaný, že jej museli odnést na rukou, vylíčil server Ura.ru. Chlapci se nyní zotavují z dobrodružství v divočině v nemocnici.

Krajští úředníci se rozhodli čin ocenit - a učinili tak dárkovou soupravou, určenou patrně pro jiné příjemce, soudě podle obsahu zahrnujícího bločky, propisky, panenku, čokoládu a pedikúrní soupravu.

„Doufal jsem, že dostaneme poukaz do lázní, abychom si odpočinuli. Je vidět, že nám dali to, co našli ve skladu," postěžoval si deníku Komsomolskaja pravda jeden z Gennadijů Šadrinů. „Asi budu zvěři zastřihávat kopyta,” zažertoval. Alespoň že krajský sněm zachráncům nakonec přiznal odměnu 10 000 rublů (asi 3400 Kč).

K trojčatům padlé vojáky

Server Newsru.com připomněl, že podobné podivné dárky nejsou specialitou jen úřednictva v Permském kraji. Před pár lety v Moskvě dostal dvaadevadesátiletý válečný veterán tři karafiáty, medaili k 70. výročí vítězství ve válce a prázdný obal se symbolikou obvodního úřadu. Ten později - v reakci na pobouření médií - objasnil, že v den obdarování veterána zrovna lilo jako z konve, takže obal měl ochránit medaili, kytici a stvrzenku před zmoknutím.

Ve městě Bolšoj Kameň na březích Japonského moře zase místní radnice obdarovala manžele, kterým se právě narodila trojčata, pamětní deskou s vyobrazením padlých vojáků. A ve Vladimirské oblasti dostala penzistka rovnou „pohřební soupravu" s náboženskou tematikou.