Byl to jeho první let na rogalu a na ty chvíle zřejmě Chris Gursky nikdy nezapomene. V pondělí se o ně podělil na internetu, když video ze své dovolené ve Švýcarsku v oblíbené turistické destinaci Interlaken zveřejnil na Youtube.

Až do startu to vypadalo, že je všechno v pořádku. Jenže jakmile se Chris s pilotem ocitli ve vzduchu, uvědomil si pilot, že udělal obrovskou chybu. Chrise zapomněl připoutat k rogalu. Po několika vteřinách, kdy už byl kluzák vysoko nad zemí, Chris zoufale visel jednou rukou na hrazdě a druhou na pilotovi.

Ten se horečně pokoušel najít vhodné místo k přistání, jenže s nevyváženým rogalem bylo neuvěřitelně těžké manévrovat. Rogalo se dostalo stovky metrů nad zem. Chris visel pod hrazdou, pilot se jednou rukou snažil svého klienta přidržovat.

„Pamatuju si, jak jsem se koukl dolů a pomyslel jsi: ´A je to tady´. Pravá ruka mi sklouzávala z pilotova ramena. Pilot mě chytil, ale stejně jako ve filmech, sevření pomalu povolovalo. Nakonec jsem se držel levou hrazdy a pravou pilotovi nohy, když jsme se blížili k zemi,“ uvedl Chris.

Tvrdé přistání skončilo zlomeninou



Po více než dvou minutách konečně pilot nalezl vhodnou louku a rogalo začalo klesat. Jenže Chris visel pod hrazdou, nezbývalo mu nic jiného než se v rychlosti okolo 70 kilometrů za hodinu pustit. Při dopadu si naštěstí „jen“ zlomil zápěstí. Pilot následně přistál opodál.

Následné lékařské vyšetření ještě odhalilo natržený biceps od toho, jak Chris na kluzáku visel. „Rozhodně lepší než ta druhá varianta,“ poznamenává ve svém videu Chris v narážce na to, co se mohlo stát. „A to byl náš první den dovolené,“ podotýká na závěr videa a s notnou dávkou černého humoru poznamenává, že příště by mohl zkusit base jumping.

Chris už bere celou záležitost víceméně s humorem a kluzákovému létání chce dát ještě šanci. Stejně smířlivý je i k pilotovi. „Udělal sice obrovskou chybu při přípravě na let, ale udělal, co mohl, aby mě pak dostal bezpečně na zem. Zatímco mě držel, musel pilotovat jednou rukou,“ uvedl Chris.

Ve většině případů by tohle skončilo smrtí, soudí piloti



Uživatelé pod Chrisovým příspěvkem na Facebooku, kde svůj let rovněž zveřejnil, už tak smířliví nejsou. Mezi nimi se objevili i piloti kluzáků a všichni měli na případ shodný názor.

„Chápu, že chcete chránit pilota, ale jsem si jistý, že rovněž chápete, že ve většině případů by tohle byla chyba fatální,“ uvedl pilot Christopher Carrillo s tím, že by měl Chris kontaktovat Švýcarskou asociaci kluzákového létání. „Není to o trestání pilota, ale o ochraně veřejnosti,“ dodal Carrillo. Zda a jakou bude mít případ dohru, zatím není známo.