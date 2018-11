tcs, Novinky

Za největší dívku světa je zatím považována dvanáctiletá Britka Sophie Hollinsová, která však měří „pouze“ 188 centimetrů. Rodiče zatím nevznesli oficiální nárok na rekord, pokud by to však učinili, Čang by se zřejmě stala novou držitelkou rekordu bez problémů.

Na snímku Čang, na rozdíl od svých spolužaček, sedí.

Jestli to udělají, však není jisté. Na rozdíl například od stejně starého nejvyššího čínského chlapce jménem Žen Kche-jü (206 cm), který si stěžoval, že je často kvůli své výšce terčem posměchu, Čang prožívá šťastný život. Na škole je hvězdou. „Jsem s ní ráda. Protože je tak vysoká, může mě zvednout opravdu vysoko,“ uvedla jedna z jejích spolužaček.

Navzdory své výšce je prý Čang (vzadu) velice pohybově nadaná.

Matka Čang je bývalá čínská reprezentantka v basketbalu a dcera jde v jejích šlépějích. Na hřišti zatím i díky své výškové převaze exceluje. Je však prý také velice pohybově nadaná a daří se jí třeba i v tanci.