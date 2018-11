Ochránci zvířat chtějí po britské vesnici, aby se přejmenovala. Její název prý připomíná týrání zvířat

Britská pobočka organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) vyvolala pozdvižení v britské vesnici v hrabství Dorset. Vesnice se totiž jmenuje Wool (česky Vlna) a ochránci upozorňují, že během průmyslového stříhání ovcí dochází ke krutostem na zvířatech. Obec proto žádají, zda by se nemohla přejmenovat na Vegan Wool (tedy Veganská Vlna).